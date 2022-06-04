Російські окупанти зруйнували тренувальну базу клубу УПЛ на Харківщині

Навчально-тренувальний центр "Металіста-1925" у селищі Високий постраждав унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами.

Ракетного удару завдали зі сторони російського Бєлгорода.

Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

"Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі більше ста метрів від його епіцентру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українська арбітриня Ірина Петрова з Нової Каховки розповіла, як російські військові викрали її та тримали у в'язниці.

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