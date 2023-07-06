Російські спортсменки обманом пролізли на міжнародні змагання: в ОП України відреагували на скандал

Росіянки зі зміненими іменами і датами народження заявилися за збірну Сирії, аби обійти санкції.

Спортсменки з Росії вдалися до ганебного обману, щоб обійти міжнародні санкції та виступити на Панарабських іграх-2023 в Алжирі.

Щонайменше семеро спортсменок з країни-агресорки заявилися на змагання як представниці Сирії. Для цього більшості з російських атлеток довелося змінити імена і дати народження.

Так, метальниця списа Каріна Полудкіна вказана в заявці як Karina Polud, плавчиня Анастасія Сорокіна "стала сирійкою" Enas Sorkine, а велогонщиця Дар'я Малькова перетворилася на Darie Malko.

Ба більше, у двох російських спортсмено виявилися змінені навіть дати народження. Бадмінтоністка Дар'я Джеджула (вказана як Dasha Dhedhula) "стала молодшою" на чотири роки, а велогонщиця Дар'я Малькова – на рік.

Зазначимо, що Панарабські ігри організовує Союз НОК арабських країн, а тому на цьому турнірі не можна ігнорувати правила зміни громадянства, визначені міжнародними федераціями.

На махінації з боку російських спортсменів у своєму Telegram-каналі відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російські спортсмени намагаються обійти санкції за принципом використання третіх країн і брати участь в міжнародних змаганнях. Наприклад, на Панарабських іграх в Алжирі російських спортсменів заявили як сирійців.

Російська метальниця списа Каріна Полудкіна нібито стала громадянкою Сирії і змінила ім'я на Karina Polud. Плавчиня Анастасія Сорокіна теж перетворилася на сирійку Enas Sorkine, велогонщиця Дар'я Малькова стала Darie Malko, причому водночас помолодшала на рік – замість 2000 року народження у неї на сайті Панарабських Ігор вказано 2001-й рік.

Реекспорт комплектувальних через треті країни, а тепер ще й перевтілення спортсменів. Що ж, маємо закривати цю лазівку", – написав Єрмак.

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