Російські та білоруські клуби усунули від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів

Російські та білоруські клуби усунули від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів

Баскетбольні команди з Росії та Білорусі не зможуть зіграти у Лізі чемпіонів-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) на офіційному сайті турніру.

Відповідне рішення пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії до України за підтримки Білорусі, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Зазначимо. що минулого сезону в Лізі чемпіонів брали участь два російські клуби – "Нижній Новгород" і "Парма" – та білоруський "Цмокі-Мінськ". Найкращий результат показав "Нижній Новгород", який відібрався до регулярного сезону, але там посів останнє місце в групі.

Єдиний український клуб, що брав участь у минулій Лізі чемпіонів, – "Прометей" – дійшов до 1/8 фіналу та знявся на цій стадії через початок повномасштабної війни.

Додамо, що раніше ФІБА відсторонила збірну Росії від Чемпіонату Європи-2022. Окрім того, російські та білоруські команди відсторонені від відбіркових матчів чемпіонату світу-2023, ЧС-2022 серед жінок U17, жіночого ЧС-2022, національних командних змагань FIBA ​​3x3. Також російські й білоруські команди було недопущено до Євроліги.

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