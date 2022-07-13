Російські та білоруські спортсмени ризикують залишитися без Олімпіади-2024: у РФ влаштували істерику

Літні Олімпійські ігри-2024 можуть відбутися без російських та білоруських спортсменів. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) оцінили шанси атлетів країн-агресорок виступити на змаганнях у Парижі.

Член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді переконаний, якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь у Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

Він зазначив, що це пов'язано з усуненням представників країн-агресорок більшістю профільних федерацій, що означає їхній недопуск до кваліфікаційних турнірів на ОІ-2024.

"Боюся, що потрібно буде ухвалити рішення щодо того, що станеться з кожною з цих двох країн. І я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні кваліфікуватися. Однак проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпіади починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями та МОК.

На перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім тих трьох видів спорту, де їх не забанили (велоспорт, дзюдо та теніс - прим.). І чи зможуть вони пройти кваліфікацію у цих трьох видах? Я не впевнений", - цитує колишнього віцепрезидента МОК Крейга Ріді The Guardian.

У Росії вже почалася істерика після такої заяви представника МОК.

"10 разів не карають, у нас і так уже немає жодних змагань. Що вони від нас хочуть? Вони не країну хочуть покарати, а конкретних обдарованих людей, які присвятили цьому все своє життя. Це дуже жорстоко та несправедливо", – цитує пропагандистське агентство ТАСС заслужену тренерку СРСР з фігурного катання Тетяну Тарасову.

Нагадаємо, на останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.

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