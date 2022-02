Російські журналісти провокували українських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні: подробиці скандалу

Щодо провокації, влаштованої московськими медіа українському журналісту Лі Ріні Lee Reaney в їдальні медіа-центру на Олімпійських Іграх у Пекіні. У тому, що це провокація сумніву жодного немає, оскільки помітно, що колеги відомого своїми відвертими образливими висловлюваннями в ефірі й поза ним Губернієва, знімали ситуацію на відео завчасно. І, як з’ясувалося, ця виходка стала відповіддю на ситуацію, яка раніше виникла у мікс-зоні після змагань фігуристів. На відео чітко чути англомовні матюки у бік українського журналіста, як і видно те, що наш колега вирішив не відповідати на нікчемну поведінку цього, з дозволу сказати, представника ЗМІ, який вже не вперше порушив і журналістську, і загальнолюдську етику. На цей випадок потрібно звертати увагу, у тому числі там на місці НОК України Ivan Bondarchuk. А ми, з нашого журналістського боку, звернемо на це увагу Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS, членом якої є наш колега. Акредитований на Іграх Лі Ріні – це етнічний канадець, який уже 10 років мешкає в Україні й дописує для англомовних українських видань – раніше Lviv Today, на цій Олімпіаді – Kyiv Post. Для Лі – це уже четверта Олімпіада, на якій він працює. Так-от, ситуація, у відповідь на яку, судячи з усього, вирішили у такий недолугий спосіб відреагувати московські медіа. Під час інтерв’ю у мікс-зоні одразу після Лі ставити запитання українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському почав росіянин. Після трьох запитань наш журналіст звернув увагу росіянину, що той один за одним ставить запитання провокативного характеру : «Чи заборонено нашим атлетам спілкуватися російською?», «Чи правда, що не можна спілкуватися з російськими атлетами?». Натомість наш журналіст логічно запитав колегу «Чи не варто у цій мікс-зоні спілкуватися про фігурне катання?» Видно, не сподобалося зауваження. Але журналістська етика на спортивних подіях - річ відома. Чи нам зараз у відповідь засипати російських атлетів питанями про допінг і військову агресію Росії? Та ситуація у мікс-зоні закінчилася без загострень – росіянин пішов собі геть, чим, зрештою, показав гарний приклад своїм землякам. Однак, як бачимо, не всі люди з цієї країни так вважають. Тому й виходить така ганебна поведінка, як на відео. Dear Gianni Merlo I would like to draw your attention to the provocative behavior of a Russian journalist Guberniev at the Beijing Games, who insulted Ukrainian colleague AIPS member Lee Reaney with obscene words. According to our information, this happened because earlier the Ukrainian journalist drew the attention of another Russian colleague to the fact that he asks Ukrainian athletes political questions in the mixed zone, and not sports questions. Our colleagues are concentrating on the coverage of the Olympics and do not seek aggravation, but will not tolerate such an abusive attitude towards themselves.