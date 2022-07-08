Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових квитків, одного з них уже відправили служити в армії

Першого з них - голкіпера збірної Росії Івана Федотова - уже затримали співробітники військкомату та забрали до армії. Як повідомили пропагандистські ЗМІ, він проходитиме військову службу в Сєвєроморську, місті за Полярним колом.

Більше того, з'ясувалося, що у Федотова був куплений військовий квиток. Проте, не лише в нього. Аби уникнути служби в армії, інші два російські хокеїсти - Павло Карнаухов і Кирило Капризов - 2017 року нібито також купили військові квитки.

Вони зробили це через колишнього поліцейського Фаріта Самігулліна та представника військового комісаріату міста Уфи Костянтина Воропаєва, заплативши понад 37 тисяч рублів. Свого часу всі троє хокеїстів виступали в Уфі за команду "Салават Юлаєв.

Зазначимо, що проти хокеїстів поки що не розпочато розслідування. Однак не виключено, що скоро Карнаухова і Капризова призвуть до армії, як це сталося з Федотовим.

Зуважимо, що Капризов 2020 року перебрався до НХЛ. Невідомо, де саме він перебуває зараз. Якщо в США, то спортсмен навряд чи повернеться на батьківщину, адже в РФ його можуть змусити змінити хокейну ключку на автомат.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація відхилила апеляції Росії та Білорусі на усунення від усіх змагань.

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