Російських хокеїсток змусили грати на Олімпіаді-2022 в медичних масках: подробиці гучного скандалу

Канадська збірна відмовлялася виходити на матч з командою ОКР, побоюючись підхопити коронавірус.

Жіноча збірна Оолімпійського комітету Росії (ОКР) з хокею потрапила в скандал на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Напередодні гри проти Канади росіянки не здали тести на коронавірус. Через це канадська збірна відмовлялася виходити на матч, доки суперниці не нададуть результати тестів на COVID-19.

Гру було відкладено на годину. У підсумку команда Канади все ж погодилися вийти на лід, але за умови, що обидві збірні гратимуть у масках.Команда ОКР прийняла пропозицію та два періоди грала в масках.

So bizarre to see everyone on the ice wearing masks in the Canada - Russia womens hockey game



Coaches, referees, players and goaltenders



(Referee pulling down mask quickly to blow whistle)#IceHockey #Can pic.twitter.com/JGY6AoT5rH — Adam Reid (@AdamReid_) February 7, 2022

Цікаво, що на третій період збірна ОКР та судді вийшли без медичних масок. Своєю чергою, канадські хокеїстки продовжили грати в масках.

Матч завершився поразкою російських хокеїсток з рахунком 1:6.

У попередньому матчі збірна ОКР поступилася команді США з рахунком 0:5. Крім ОКР, Канади та США, у групі A також виступають збірні Фінляндії та Швейцарії.

Раніше ТСН Проспорт писав, що російський шахіст на турнірі в в Нідерландах відмовився грати в захисній масці та отримав технічну поразку.

Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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