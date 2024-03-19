Російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024

"Нейтральні" атлети з РФ та Білорусі не братимуть участь у традиційному параді країн.

Російські та білоруські спортсмени, які зможуть у нейтральному статусі відібратися на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, не братимуть участь у параді країн на церемонії відкриття змагань.

Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК)

"Індивідуальні нейтральні атлети не братимуть участь у параді делегацій, оскільки є індивідуальними спортсменами. Але їм дадуть змогу відчути цю подію. Цей же принцип використовувався для незалежних учасників з колишньої Югославії під час Олімпійських ігор-1992 у Барселоні", – повідомили у МОК.

Рішення щодо участі "нейтральних атлетів" у церемонії закриття Олімпіади-2024 буде ухвалене пізніше.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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