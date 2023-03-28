Російських і білоруських спортсменів офіційно повернули до міжнародних змагань: МОК назвав умови

Питання участі спортсменів країн-агресорок в Олімпіаді-2024 не розглядалося.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань.

Про це повідомив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання Виконкому організації у швейцарській Лозанні.

Спортсменів країн-агресорок допустили до змагань у нейтральному статусі, а також з низкою обмежень.

1. Спортсмени з Росії та Білорусі мають право змагатися лише як нейтральні атлети.

2. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту.

3. Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися.

4. Спортсмени, які мають контракт з російською та білоруською арміями, не можуть змагатися.

5. Інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, повинні відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил.

6. Санкції проти Росії та Білорусі залишаються чинними, як і заборона на проведення змагань у країнах-агресорках.

7. Заборонено використання будь-якої символіки РФ і Білорусі на будь-яких заходах, зокрема на трибунах.

8. Жоден політик (член уряду або державного апарату) Росії та Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Зазначимо, що це рішення МОК є лише рекомендацією. Остаточно вирішувати, чи допускати росіян і білорусів до змагань, будуть міжнародні федерації з окремих видів спорту.

Крім того, Бах повідомив, що питання участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі не розглядалося.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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