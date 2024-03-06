Російських і білоруських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади в нейтральному статусі

Спортсмени з держав-агресорок зможуть виступити на тенісних турнірах у Парижі.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) ухвалила рішення допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті ITF.

Зазначається, що що дозвіл змагатися на Олімпіаді та Паралімпіаді отримають тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

"Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору та допуску, викладеним у відповідному Регламенті ITF.

Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", – повідомила організація.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року. Паралімпійські ігри у французькій столиці триватимуть від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) також допустив російських і білоруських спортсменів до Паралімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

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