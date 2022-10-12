Російських і білоруських тенісистів допустять до Australian Open-2023: є важлива умова

Турнір відбудеться від 16-го до 29 січня 2023 року.

Російські та білоруські тенісисти зможуть виступити на Australian Open 2023 року, незважаючи на жорстоку повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести проти України.

Про це повідомив керівник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі.

За його словами, представники країн-агресорок отримають можливість зіграти на турнірі Великого шолома в нейтральному статусі.

"Російські та білоруські гравці будуть допущені до участі в Australian Open, але лише без прапора та гімну. Вони не зможуть брати участь у заходах з національною символікою та змушені будуть виступати як нейтральні спортсмени", - заявив Тайлі у коментарі Reuters.

Відсторонення росіян і білорусів у світовому тенісі: що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії на українські території лише один з турнірів Grand Slam - Wimbledon - заборонив російським і білоруським тенісистам виступити на змаганнях.

У відповідь на це рішення міжнародні тенісні організації - ATP, WTA і ITF - позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок і оштрафували організаторів мейджора.

Інші ж турніри Великого шолома - Roland Garros та US Open - дозволили тенісистам країн-агресорок виступити під нейтральним прапором. Це викликало потужну хвилю обурення серед світової спільноти. Зокрема, потурання РФ і Білорусі розкритикувала зірка українського тенісу Еліна Світоліна.

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