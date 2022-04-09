Російських та білоруських спортсменів не допустять до престижного Бостонського марафону

Російських та білоруських спортсменів не допустять до престижного Бостонського марафону

Українцям, які вимушено пропустять забіг, компенсують кошти або дадуть можливість долучитися до змагань наступного року.

Бостонська спортивна асоціація (BAA) оголосила, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до марафону в США, який відбудеться 18 квітня.

Причиною такого рішення є повномасштабна війна, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Участь у марафоні зможуть взяти участь лише ті росіяни та білоруси, які проживають за кордоном, без національних прапорів.

"Як і багато хто у світі, ми з жахом обурені тим, що побачили і дізналися з репортажів в Україні. Ми вважаємо, що біг - це глобальний вид спорту, тому ми повинні зробити все можливе, щоб продемонструвати нашу підтримку народу України", - сказав президент BAA Том Грілк.

Також Бостонська спортивна асоціація надасть всім українцям, які зареєстровані на 126-му Бостонському марафоні і не можуть брати участь у змаганнях, компенсацію коштів або можливість відкласти забіг на наступний рік.

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