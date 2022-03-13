Російських та білоруських спортсменів офіційно усунули від участі в Універсіаді-2022

Російських та білоруських спортсменів офіційно усунули від участі в Універсіаді-2022

Представників країни-агресорки продовжують викидати зі світового спорту.

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) усунула Росію та Білорусь від участі у змаганнях під егідою організації.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

Два студентські чемпіонати світу FISU в Росії та чемпіонат світу FISU серед студентів у Білорусі, заплановані на 2022 рік, раніше були скасовані.

Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка відбудеться від 26 червня до 7 липня в Ченду.

Нагадаємо, Англійська прем’єр-ліга відсторонила російського бізнесмена Романа Абрамовича від управління "Челсі".

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