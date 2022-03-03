Російських та білоруських спортсменів усунули від участі у зимових паралімпійських Іграх у Пекіні

Про це заявив глава МПК Ендрю Парсонс.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув російських та білоруських спортсменів від участі у зимових паралімпійських Іграх у Пекіні. Про це зазначено на офіційному сайті Ігор.

«Останніми 12 годинами величезна кількість учасників зв'язалася з нами. Вони сказали, що якщо ми не переглянемо наше рішення, воно, швидше за все, матиме серйозні наслідки для зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Численні національні паралімпійські комітети, з деякими з яких зв'язалися їхні уряди, команди та спортсмени, загрожують не брати участь у змаганнях. Зважаючи на вищезазначене, а також з метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми вирішили усунути від участі спортсменів із паралімпійських комітетів Росії та Білорусі», – заявив глава МПК Ендрю Парсонс.