Російським і білоруським хокеїстам офіційно заборонили грати в чемпіонаті України

Росіяни та білоруси відтепер не зможуть грати в чемпіонаті України з хокею. Рішення про недопуск гравців країн-агресорок до виступів у національній першості ухвалила Федерація хокею України.

Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.

"Таким чином, ФХУ першою поміж спортивних національних федерацій України затвердила пункт про недопуск росіян та білорусів до внутрішніх змагань офіційно", - зазначили у федерації.

Також під час засідання Ради Федерації хокею України обговорювали питання залучення до національних команд гравців, які виступали на території Росії та Білорусі. Було визначено, що до збірних викликатимуть лише тих гравців, які одразу після повномасштабного вторгнення залишили РФ і підтвердили свою громадянську позицію.

Хокеїсти, які висловили антиукраїнську позицію, або переїхали до Росї чи Білорусі після 24 лютого 2022 року для виступів у складі місцевих команд, не будуть допущені до гри за українські клуби чи збірні.

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