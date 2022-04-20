Російським та білоруським тенісистам офіційно заборонили виступити на Wimbledon-2022

Організатори турніру підтримали українців, які постраждали від збройної агресії РФ.
Організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.
"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці важкі часи.
Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов'язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великої Британії як британського спортивного закладу. Ми також врахували вказівки уряду Великої Британії щодо спортивних організацій та заходів.
В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у Wimbledon. Тому ми маємо намір, з глибоким жалем, відхилити заявки від російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році", - йдеться в заяві організаторів.
Таким чином, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.
Wimbledon-2022 має відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.
Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.
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