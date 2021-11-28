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Російський біатлоніст комічно втратив медаль у гонці Кубку світу (відео)

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Російський біатлоніст комічно втратив медаль у гонці Кубку світу (відео)

Associated Press

Спортсмен заплутався у схемі траси.

Біатлоніст збірної Росії Едуард Латипов курйозно втратив можливість зійти на подіум на старті першого етапу Кубка світу.

Латипов з однією хвилиною штрафу наприкінці 20-кілометрової гонки йшов на бронзу гонки, проте у вирішальний момент пропустив поворот і замість фінішного коридору поїхав на ще одне коло.

Згодом спортсмен усвідомив свою помилку, але ті 30-40 секунд і вартували йому медалі. У підсумку він посів сьоме місце.

Сам Латипов прокоментував своє фіаско.

"Ну помилка моя реально. Дуже сильно відпрацював другу частину дистанції, сідав стомлений, очі зі спуску всі червоні, погано видно. Голову опустив униз, траєкторію неправильну вибрав. Автоматично, як їхав на рубіж, так і заїхав", – сказав він в ефірі телеканалу Матч ТВ.

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