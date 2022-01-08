Російський боксер помер внаслідок тяжкого нокауту: відео фатального удару

Спортсмен з Новосибірська не прийшов до тями в лікарні.

Російський боксер Арест Саакян помер після глибокого нокауту в бою проти свого співвітчизника Ігоря Семерніна, який відбувся 26 грудня в Тольятті.

У восьмому раунді Семернін потужно влучив у Саакяна серією ударів біля канатів, після того той звалився на канвас. Просто з рингу постраждалого забрали до лікарні та встановили невтішний діагноз - набряк головного мозку.

Майже два тижні Саакян перебував у комі. 7 січня сестра боксера Світлана повідомила в соцмережах про смерть Ареста - спортсмен так і не прийшов до тями.

Відео смертельного нокауту (не для людей зі слабкими нервами - прим.)

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