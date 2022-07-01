Російський боєць ММА намагався обікрасти супермаркет і побив охоронця: скандальне відео

Боєць змішаних єдиноборств з Росії Малік Канаєв спробував пограбувати супермаркет і застосував насильство до охоронця, який став на його шляху.

Російський боєць ММА хотів винести із магазину 9 банок кави. Це помітив охоронець і зупинив грабіжника на виході.

Це дуже не сподобалося Канаєву. Росіянин не став нічого пояснювати охоронцю, вирішивши просто застосувати силу. У підсумку, спортсмен втік із супермаркету, а банки з кавою розлетілися на підлозі.

Як повідомляє видання Чемпионат, тепер спортсмену загрожує в'язниця. Його дії можуть бути кваліфіковані не як крадіжка, а як грабіж, що передбачає більш суворе покарання.

Нагадаємо, український чемпіон світу з дзюдо попросив Міжнародну федерацію позбавити його всіх титулів через допуск росіян та білорусів до змагань.

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