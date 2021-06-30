Російський фанат з триколором прийшов на матч України та поплатився за провокацію: що з ним зробили

Російський фанат з триколором прийшов на матч України та поплатився за провокацію: що з ним зробили

Розірвана футболка та підбита щелепа - невтішний кінець історії для уболівальника з РФ.

Повчальний інцидент стався під час переможного матчу збірної України проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, який відбувся 29 червня у шотландському Глазго.

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Перед поєдинком на трибунах стадіону "Гемпден Парк" був помічений фанат з російським прапором у шапці-вушанці з емблемою СРСР. Він обіймався з уболівальником збірної України. Російські ЗМІ не могли не скористатися цим кадром, щоб знову "покричати" про "дружбу" та "братські народи".

Associated Press

Однак, перебування на одній трибуні з українцями обернулося для росіянина фатально. У соцмережах з'явилося інше фото, де російський фанат-провокатор вже в порваній футболці тримається за щелепу. Триколор також кудись безслідно зник.

У коментарях припускають, якою була доля уболівальника з РФ: "Пику, мабуть, натовкли добряче", "Гостя з-за поребрика ми дуже привітно зустріли", "Бачу за "хобот" тримається", - написали користувачі Facebook.

Пропаганда країни-агресора встигла розігнати перше фото. Але промовчала, чим ця історія завершилася.‍♂️ P.S. A вам теж цікаво, куди поділася ганчірка з його плечей? Опубліковано UkrBall Вівторок, 29 червня 2021 р.

Раніше ТСН Проспорт писав, що фанат вискочив на поле, щоб відсвяткувати зі збірною України історичний вихід у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Новини України: футбольна збірна вперше в історії пробилась до чвертьфіналу чемпіонату Європи

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