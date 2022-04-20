Російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України: йому швидко помстилася карма (відео)

Російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України: йому швидко помстилася карма (відео)

Владислав Левін осоромився під час матчу чемпіонату Чехії.

Російський півзахисник футбольного клубу "Словацко" Владислав Левін відмовився взяти участь в акції на підтримку України, яка бореться з військовою агресією Росії.

Перед матчем 29-го туру чемпіонату Чехії проти "Спарти" гравці обох команд вишикувалися в центральному колі та стоячи аплодували на знак солідарності з українським народом.

Проте Левін став єдиним футболістом, який відмовився це робити. Росіянин демонстративно сховав руки за спину, поки весь стадіон оплесками підтримував Україну.

Матч чемпіонату Чехії між «Спартою» та «Словацко» розпочався з аплодисментів в честь загиблих в Україні



Не аплодував тільки один з 22-х гравців. Його звати Владислав Левін (№8).



Вгадаєте з якої він країни? pic.twitter.com/Odlmn2mO30 — Шико (@Garik_Youmar) April 19, 2022

Зазначимо, що доля швидко покарала 27-річного росіянина за його вчинок. Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:1, він послизнувся біля власного карного майданчика, дозволивши супернику забити легкий гол.

Після перерви тренер "Словацко" замінив Левіна, а "Спарта" зміцнила свою перевагу і виграла матч з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що російським та білоруським тенісистам офіційно заборонили виступити на Wimbledon-2022.

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