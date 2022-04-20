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Російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України: йому швидко помстилася карма (відео)

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Російський футболіст проігнорував акцію на підтримку України: йому швидко помстилася карма (відео)

Владислав Левін, фото - ISport

Владислав Левін осоромився під час матчу чемпіонату Чехії.

Російський півзахисник футбольного клубу "Словацко" Владислав Левін відмовився взяти участь в акції на підтримку України, яка бореться з військовою агресією Росії.

Перед матчем 29-го туру чемпіонату Чехії проти "Спарти" гравці обох команд вишикувалися в центральному колі та стоячи аплодували на знак солідарності з українським народом.

Проте Левін став єдиним футболістом, який відмовився це робити. Росіянин демонстративно сховав руки за спину, поки весь стадіон оплесками підтримував Україну.

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Зазначимо, що доля швидко покарала 27-річного росіянина за його вчинок. Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:1, він послизнувся біля власного карного майданчика, дозволивши супернику забити легкий гол.

Після перерви тренер "Словацко" замінив Левіна, а "Спарта" зміцнила свою перевагу і виграла матч з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що російським та білоруським тенісистам офіційно заборонили виступити на Wimbledon-2022.

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