Російський гімнаст вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" з чужою медаллю: його висміяли в Мережі

Російський гімнаст вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" з чужою медаллю: його висміяли в Мережі

На куртці у 20-річного спортсмена знову був символ окупантів - літера "Z".

Російський гімнаст Іван Куляк, якому загрожує дискваліфікація через свою появу з символом окупантів "Z" під час церемонії нагородження на турнірі в Катарі, вкотре зганьбився.

18 березня спортсмен брав участь у пропагандистському концерті-мітингу, присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя, а також на підтримку війни РФ проти України. На московському стадіоні "Лужники" 20-річний гімнаст з'явився з олімпійської золотою медаллю Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Примітно, що Куляк надів на себе чужу медаль. У 2016-му Івану було 14 років і він не виступав на Олімпіаді, проте це не завадило спортсмену красуватися з чужою нагородою перед публікою.

Зазначимо, що на куртці в Куляка, як і в інших спортсменів-учасників мітингу, була розміщена літера "Z" - один із символів нападу РФ на Україну. Саме нею російські окупанти позначають свої танки та іншу військову техніку.

У соцмережах відомі спортсмени, тренери та уболівальники висміяли принизливий вчинок російського гімнаста, який "присвоїв" собі чужу олімпійську нагороду.

Казус із Куляком прокоментував олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Будь-який професійний спортсмен ніколи не одягне чужі медалі, для когось це забобони, комусь совість не дозволить. Але тут зовсім інша історія. Підкажіть, будь ласка, цей хлопець на якому снаряді виграв медаль? Я, мабуть, дуже зайнятий був і не пам'ятаю його", - написав український спортсмен у себе в Instagram.

Свою оцінку росіянину також дав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"На першому фото видно Івана, того самого хлопця із другого фото. На шиї у нього медаль Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро. Цікаво, що тоді Іванові було 14 років, і він не виступав на Олімпіаді. Напевно, брати чужі речі для них - це нормально.

Про які олімпійські цінності може йтися? Таких спортсменів потрібно назавжди виганяти із міжнародної арени. Фото з концерту на "Лужниках", який було організовано на підтримку війни та вбивства українців", - написав Гераскевич у себе в Twitter.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didn’t compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 23, 2022

Ірина Надюк, тренерка українського гімнаста Іллі Ковтуна, багаторазового переможця та призера міжнародних змагань, також висловилася про вчинок Куляка.

"Просто немає слів, як їм можна щось донести чи довести. Якщо немає розуму, то в магазині його не придбати. Все це і є чергове підтвердження того, що російський народ - лише тупі раби зі стадним інстинктом: сказали рити - риють гуртом, сказали гавкати - тявкають влучно один поперед іншого, а для чого й навіщо навіть й не замислюються.

Тупий народ з гідним саме для них "лідером". Нехай щастить вам у вашому болоті, а до нас не суньтесь зі своїм пагубним уставом, свою гниль та тупінізм, безнадійність лишайте собі. Ледве не забула, одягайте чужі чини й видавайте їх за власні, як усе це вам типічно, жуйте самі свою жовч. Нехай вам щастить на дні пекла з вашим страхом мати мізки й користуватися ними за призначенням", - написала Надюк на своїй сторінці в Facebook.

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