Російський гонщик зі сльозами розкаявся за нацистський жест на чемпіонаті Європи з картингу (відео)

Російський гонщик зі сльозами розкаявся за нацистський жест на чемпіонаті Європи з картингу (відео)

Артем Северюхін публічно попросив вибачення за свій безглуздий вчинок.

15-річний російський гонщик Артем Северюхін, який продемонстрував нацистське вітання під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу, визнав свою провину.

Северюхін зі сльозами на очах попросив вибачення перед своєю командою, іншими спортсменами, глядачами та вболівальниками. Росіянин спробував виправдатися, що насправді його жест не був нацистським.

За його словами, він просто "бив себе в груди там, де розташоване серце, аби висловити подяку, як це прийнято в Італії".

"Я хочу попросити вибачення перед усіма за те, що сталося вчора на чемпіонаті Європи з картингу. Стоячи на подіумі, я зобразив жест, який багато хто сприйняв як нацистське вітання. Але це не так. Я ніколи не підтримував нацизм і вважаю його одним із найстрашніших злочинів проти людства.

Я виступав під італійською ліцензією та виграв гонку під італійським прапором. І хлопці перед подіумом показували мені, що в Італії у таких випадках прийнято вдаряти себе по грудях в області серця, висловлюючи подяку. Я лише хотів зобразити цей жест. Як сталося все інше, я пояснити не можу.

Я знаю, що винен, знаю, що дурний, і готовий понести покарання. Прошу зрозуміти мене, що я не підтримував нацизм чи фашизм цим жестом. У мене не було бажання образити глядачів, пілотів, уболівальників, команду чи глядачів трансляції. Вибачте мене, будь ласка", - сказав Северюхін.

Раніше повідомлялося, що російський автогонщик уже поплатився за свою витівку. Команда Ward Racing, яку Северюхін представляв на турнірі, негайно розірвала з ним контракт.

А Міжнародна автомобільна федерація почала розслідування у справі росіянина.

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