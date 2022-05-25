Російський коментатор заявив, що РФ перетворюється на фашистську державу

Відомий коментатор з Росії Олександр Шмурнов засудив росіян, які продовжують стверджувати, що їхній голос нічого не вирішує.

Понад 10 років режим Путіна фальсифікує президентські та парламентські вибори, а народ продовжує мовчати.

Про це Шмурнов заявив в ефірі YouTube-каналу "Андронов vs Шмурнов".

"Від 2011 року, а то й раніше, нас обкрадали. Я хочу запитати: де ви були 11 років? Нас обкрадають. Постійно. Фальсифікують вибори, вбивають людей, садять, травлять... А головне – Дума продовжує принтером друкувати закони, які закривають і перетворюють країну на фашистську. Все. Крапка. Це мій висновок щодо того, що відбувається", – сказав Шмурнов.

Нагадаємо, що легендарний український боксер Володимир Кличко акцентував увагу на те, з якими наслідками зіткнулася РФ, коли вирішила здійснити повномасштабне вторгнення до України.

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