Російський мільярдер Абрамович потрапив під санкції британського уряду: які наслідки будуть для "Челсі"

Російський мільярдер Абрамович потрапив під санкції британського уряду: які наслідки будуть для "Челсі"

Тепер оліграх не зможе продати лондонський клуб.

Велика Британія запровадила персональні санкції проти кількох російських мільярдерів. У цьому переліку зокрема опинився власник "Челсі" Роман Абрамович.

Через військове вторгнення Росії в Україну всі активи Абрамовича "заморозили". Тепер оліграх позбавлений можливості продати лондонський клуб, що намагався зробити раніше. Крім того, російському бізнесмену заборонили в'їзд до країни.

"Ці санкції є ще одним кроком в непохитній підтримці Великою Британєю українського народу. Ми будемо безжальними у переслідуванні тих, хто сприяє вбивству цивільних людей, руйнуванню лікарень та нелегальній окупації незалежних союзників", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Потрапляння Абрамовіча в санкційний список матиме серйозні наслідки для "Челсі":

клуб не можна продати;

клуб не може продавати квитки на матчі;

клубні магазини будуть зачинені;

клуб не може вести трансферну діяльність;

клубу забороняється підписувати нові та подовжувати чинні контракти з гравцями і персоналом.

Однак, як повідомила міністерка цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс, "Челсі" отримає "спеціальну ліцензію", яка дозволить "синім" дограти сезон, виплачувати зарплату співробітникам та пускати на матчі глядачів з абонементами. Водночас, продаж нових квитків заборонено.

"Я знаю, що це приносить певну невизначеність, але уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб продовжувати грати у футбол, забезпечуючи при цьому санкції, які були призначені. Футбольні клуби є культурним надбанням і основою наших громад. Ми прагнемо їх захистити", - цитує Дорріс The Athletic.

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