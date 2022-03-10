"Російський народ сліпий та зомбований": український гімнаст прокоментував вторгнення РФ

Ілля Ковтун закликав росіян піти проти свого президента та допомогти зупинити війну.

Український гімнаст Ілля Ковтун поділився своєю думкою про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. 18-річний спортсмен закликав російський народ скинути путінський режим і зупинити війну.

"Напевно, це був один із найжахливіших і найгірших станів за все моє життя. У голові одразу багато думок про те, що зробив так чи навпаки, починаєш змінювати цінності й усім серцем бажаєш зустріти та обійняти близьких. Певний час було дуже багато тривоги, що згодом підсилилась гнівом через сліпих людей, які, як зомбі, ідуть на наші землі і на наших людей. Було занадто складно зібратись і гідно відзмагатись.

Російський народ сліпий та зомбований, і саме ми зараз даємо їм можливість стати вільними й вирватися з рук тирана. Але вони не вміють думати та аналізувати, а також вони дуже-дуже бояться. Я людяно ставлюсь до всіх - так мене виховали батьки та тренер, поважаю усіх.

Але тепер необхідно, щоб росіяни усі згуртувались і пішли проти Володимира Путіна, допомогли зупинити війну, де скрізь вбивають. Гадаю, необхідно терміново ввести всі максимальні санкції в усіх напрямах для Росії, і, можливо, лише тоді там відкриються сліпі та зомбовані очі, завершиться війна, припиниться кровопролиття", - сказав Ковтун у коментарі Суспільне Спорт.

Минулого тижня Ковтун завоював три медалі на етапі Кубка світу у Досі. 18-річний українець виграв "золото" у вправах на брусах, "срібло" у вільних вправах та "бронзу" у вправах на перекладині.

Своєю чергою, російський гімнаст Іван Куляк відзначився ганебним вчинком, вийшовши на п'єдестал пошани з символом російських окупантів. Після цього проти нього відкрили дисциплінарну справу.

Зазначимо, що ці змагання стали останніми для представників Росії та Білорусі. Починаючи від наступного етапу, вони будуть відсторонені через вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал пошани разом з російськими спортсменками.

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