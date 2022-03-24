Російський олімпійський чемпіон втратив ще одного спонсора через участь у путінському мітингу в "Лужниках"

Російський олімпійський чемпіон втратив ще одного спонсора через участь у путінському мітингу в "Лужниках"

Німецька компанія відмовилася співпрацювати зі спортсменом, який підтримав збройну агресію РФ проти України.

Триразовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Олександр Большунов позбувся ще одного спонсора - німецького бренду рукавичок Kinetixx.

Як повідомляє норвезьке видання VG, німецька компанія шокована тим, що російський лижник взяв участь у пропагандистському концерті-мітингу, який відбувся 18 березня на московському стадіоні "Лужники". Захід був присвячений восьмій річниці анексії Криму, а також на підтримку війни РФ проти України.

Після цього Kinetixx вирішив у односторонньому порядку розірвати контракти з усіма російськими спортсменами. У компанії повідомили, що не працюватимуть і з білоруськими спортсменами.

Маркетинговий директор Kinetixx Гельмут Ганус прокоментував участь Большунова у путінському мітингу.

"Це божевілля та ідіотизм. У мене просто немає слів. Це абсолютно неприйнятно. Ми повністю відмовляємось від співпраці з ним. Чи співпрацюватимемо в майбутньому? Не думаю" - сказав Ганус.

Зазначимо, що Kinetixx - не перший спонсор, який розірвав контракт із Большуновим після вторгнення Росії в Україну. Від співпраці з російськими лижниками також відмовилися французький виробник лижного екіпірування Rossignol і норвезька компанія мастильних матеріалів Swix.

Раніше повідомлялося, що російського плавця покарають за участь у путінському мітинзі в "Лужниках".

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