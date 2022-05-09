Російський олімпійський чемпіон з гімнастики взяв участь у параді "побєдобєсія" в Москві

Олімпійський чемпіон 2020 року гімнаст Микита Нагорний взяв безпосередню участь у параді до 9 травня на Червоній площі.
Російський гімнаст на чолі так званої "Юнармії" промарширував перед президентом країни-агресорки Володимиром Путіним під час параду до 9 травня в Москві.
Нагорного представили як очільника головного штабу "Юнармії" - дитячо-юнацького військово-патріотичного руху, який створено з ініціативи Міноборони Росії та підтримано Путіним.
Зазначимо, що, крім Нагорного, участь у параді 9 травня повинен був взяти російський шахіст Сергій Карякін, проти якого в нашій країні відкрили кримінальну справу за підтримку військового вторгнення РФ до України.
А ось в іншій акції "Бєссмертний полк" візьмуть участь й інші російські спортсмени, серед яких - фігуристи Вікторія Сініцина та Микита Кацалапов.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що на стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія".
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