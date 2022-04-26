Російський олімпійський чемпіон з плавання порушив "бан" за участь у путінському мітингу в "Лужниках"

Російський олімпійський чемпіон з плавання порушив "бан" за участь у путінському мітингу в "Лужниках"

Плавець Євген Рилов, який був відсторонений Міжнародною федерацією плавання (FINA) на 9 місяців, взяв участь у чемпіонаті Росії.

Минулого тижня Міжнародна федерація плавання (FINA) ухвалила рішення заборонити Рилову виступати на будь-яких змаганнях під своєю егідою протягом 9 місяців через участь у пропагандистському концерті-мітингу, присвяченому восьмій річниці анексії Криму, а також на підтримку війни РФ проти України.

Пропагандистський захід відбувся 18 березня на московському стадіоні "Лужники".

Однак дворазовий олімпійський чемпіон знехтував отриманим "баном" і взяв участь у чемпіонаті Росії з плавання в Казані. Про це представники FINA повідомили в коментарі SwimSwam.

У Міжнародній федерації плавання вже відреагували на порушення росіянина та розпочали розслідування.

"FINA відомо, що Рилов брав участь у чемпіонаті Росії, і вона розпочала внутрішню перевірку, щоб встановити, чи були порушені санкції або правила FINA. Результати цієї перевірки будуть оголошені", - йдеться в заяві федерації.

Рилов - 4-разовий призер Олімпійських ігор. У Токіо він здобув дві золоті медалі на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Плавець також має звання сержанта поліції.

Нагадаємо, крім відсторонення, 25-річний Рилов втратив спонсора через підтримку війни в Україні. Раніше без спонсора залишився триразовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Олександр Большунов, який також взяв участь у пропагандистському заході.

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