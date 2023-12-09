"Російський прапор весь у крові": українські спортсмени – про допущення атлетів з РФ до ОІ-2024

Відомі українські спортсмени висловилися щодо скандального рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко

"МОК ухвалив рішення, що російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх у Парижі під "нейтральним" прапором. Цей хибний нейтралітет служить для прикривання військових злочинів. Російський прапор не білий, він весь у крові. Це рішення заплямувало олімпійський дух", – написав Кличко-молодший у Twitter.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова

"Розумію, що все йшло до цього, але до останнього сподівалася, що якісь залишки здорового глузду МОК має. Для мене росіяни без національної форми, все одно росіяни, і навіть якщо вони не використані у пропаганді, то після повернення – будуть. Ми вже тисячу разів про це говорили, що наші атлети гинуть, втрачають рідних, будинки, спортивні бази, а вони позбавлені лише міжнародних стартів.

Зі свого боку я зробила все, що могла, щоб цього допущення не сталося. На всіх можливих зустрічах із Бахом (президент МОК – прим.) висловлювала та відстоювала нашу позицію. І не припиняю боротьби зараз. Хоча почуття несправедливості накриває.

Я пишаюся нашим президентом Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьяном Коу, який має тверду позицію та не допускає росіян та білорусів до змагань. Хотілося б, щоб усі мали таку силу і сміливість", – сказала Рижикова у коментарі Tribuna.com.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк

"Я від самого початку, стежачи за тенденцією та кроками, які робить МОК, одразу казав, що вони зараз робитимуть усе, щоб їх допустити. Для мене це не стало великим сюрпризом. МОК абсолютно у своїй манері все підготував і зробив, як і хотів ще давно. І його попередні кроки лише це підтверджували.

Ми зараз з ними – з нейтральним статусом, хоча я вважаю, що він абсолютно фейковий – змагаємося. У греко-римській боротьбі вони є, нашим борцям доводиться виходити проти росіян і білорусів, щоб здобути ліцензію на Олімпіаду, не давати можливості просто проходити нас, без боротьби відбиратися.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний після оголошення МОК надасть нові рекомендації, як ми повинні будемо поводитися. Я пам'ятаю слова Вадима Гутцайта, який казав, що ми повинні бойкотувати Олімпіаду в разі допущення спортсменів Росії та Білорусі. Я думаю, що наразі він свою точку зору змінив.

Є нове тлумачення від Мінмолодьспорту, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях: чемпіонатах світу, Європи, де росіяни присутні під нейтральним прапором. Що стосується Олімпіади, думаю, буде окреме рішення, і ми дізнаємося про нього згодом", – сказав Беленюк в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич

"Я справді не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий або щось на кшталт цього. Я повністю згоден, якщо вони конкурують, але не згоден, якщо вони використовують свої здобутки та свою участь у російській пропаганді. Бо, якщо вони це робитимуть, у нас буде більше жертв у цій війні.

Фактично МОК каже, що це нормально, якщо міжнародний спорт буде використовуватися в російській пропаганді. Ось що я зараз відчуваю. Уявімо, що я німецький або австрійський спортсмен, я змагаюся і виграв медаль, а росіянин став другим. МОК робить фото, а потім російська пропаганда використовує це фото в якій-небудь рекламі. Я не хочу, щоб мене використовували в російській пропаганді. МОК повинен гарантувати мені це, тому що зараз так працює", – наводить слова Гераскевича видання Reuters.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко

"Абсолютно ганебне рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Ганьба вам. Час бойкотувати Олімпіаду", – написав Левченко у Twitter.

Також читайте Очільник Мінмолодьспорту відреагував на рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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