Російський шахіст відмовився грати в захисній масці від коронавірусу та отримав технічну поразку

Російський шахіст відмовився грати в захисній масці від коронавірусу та отримав технічну поразку

Данило Дубов спровокував скандал на турнірі в Нідерландах.

Російський гросмейстер Данило Дубов відмовився одягнути захисну маску від COVID-19, аби зіграти на турнірі Tata Steel Chess у Вейк-ан-Зеї в Нідерландах.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, організатори змагань попросили 25-річного Дубова одягнути маску на матч 7-го туру проти Аніша Гірі, оскільки у найближчому оточенні росіянина було виявлено коронавірус.

Однак Дубов принципово відмовився це зробити та не з'явився на матч. У результаті російському гросмейстеру було зараховано технічну поразку. А от його нідерландський суперник прийшов у масці на гру, яка так і не відбулася.

Зазначається, що сам Дубов здав швидкий тест на коронавірус, який дав негативний результат. Він також пройшов ПЛР-тест, результат якого буде відомий пізніше.

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