Російський телеканал піддав цензурі логотип Бундесліги через їхню підтримку Україні

Відтепер німці розмірковують над розірванням контракту.

У Росії продовжують пробивати інформаційне дно щодо вторгення до України.

Так, за інформацією Sport 1, російський телеканал "Матч ТБ" перед 25 туром Бундесліги вирішив змінити їхній логотип.

Уся річ в тому, що керівництво Бундесліги вирішило перефарбувати логотип Німецької футбольної ліги (DFL) кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною. На "Матч ТБ" логотип показали у традиційних червоно-чорних кольорах.

DFL відверто обурена порушенням вказівок. Представники Німецької футбольної ліги побачили різницю в картинці, і розцінили це як цензуру.

Ось такий вигляд зараз має лого Бундесліги, яке вирішили цензурувати росіяни:

Якщо російський транслятор не погодиться надалі передавати картинку без змін, то Бундесліга всерйоз замислиться про припинення мовлення у країні-окупанті. Окрім того, Німецька футбольна ліга також пожертвує 1 млн євро, отриманих за контракт з "Матч ТБ", на гуманітарну допомогу Україні.

Раніше про відхід з російського ринку футбольних трансляцій замислилися у Франції та Англії.