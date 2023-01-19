Російський тенісист пожалівся на фанатів з прапором України під час матчу Australian Open: подробиці

Спортсмен з країни-агресорки стверджував, що на його адресу нібито казали погані слова.

Перша ракетка Росії та шостий номер світового рейтингу Андрій Рубльов під час матчу другого кола Australian Open-2023 поскаржився рефері на поведінку уболівальників з прапором України.

У другому сеті поєдинку проти фіна Еміля Руусувуорі росіянин підійшов до судді на вишці та висловив своє невдоволення вболівальниками, які розгорнули на трибунах синьо-жовтий стяг із тризубом.

Фото: Associated Press

Водночас скарга Рубльова була пов'язана не з присутністю на його матчі українського прапора, а з образливими слова, які нібито говорили ці фанати на його адресу.

"Я одразу сказав рефері, що справа не в прапорі, вони можуть вивісити будь-який прапор, я повністю розумію ситуацію. Справа більше в тому, що вони почали говорити мені погані слова. Я сказав арбітру: "Справа не у прапорі, але, будь ласка, ви можете сказати їм хоча б не говорити поганих слів, коли йде зміна сторін", – прокоментував ситуацію Рубльов.

andrey literally the kindest person we know, worthy of our admiration pic.twitter.com/QeQ9st1QVE — silva (@catfishfaced) January 19, 2023

Матч завершився перемогою росіянина з рахунком 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. У третьому раунді він зустрінеться з британцем Деніелом Евансом.

Зазначимо, що організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Нагадаємо, на матчі першого кола Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль і росіянкою Каміллою Рахімововою трапився скандал. Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці. У відповідь на ганебну витівку організатори турніру офіційно заборонили приносити на ігри прапори країн-агресорок.

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