Російський тенісист завдав собі травм ракеткою та побив банан під час матчу

Тенісист із країни-агресорки Андрій Рубльов, схоже, не вміє контролювати емоції, якщо щось на корті виходить не так.

24-річний росіянин у поєдинку 1/16 фіналу Canadian Open проти представника Великої Британії Дені Еванса вдався до дивних вчинків.

Так, під час однієї з пауз він вирішив погамселити по ракетці, так, нібито вона винна у його невдалій грі. Закінчилося все тим, що він позбивав собі кісточки на руках до крові. Більш того, на цьому Рубльов вирішив не зупинятися. Росіянин також ударив ще й банан, який теж йому чимось завадив.

Зазначимо, що подібні дії не допомогли росіянину та він все ж зазнав поразки від британця з рахунком 4:6, 4:6.

Рубльов до цього матчу був на восьмому місці в рейтингу ATP, а Еванс – на 39-му.

Додамо, це не вперше, коли Рубльов проявляє таку агресію на корті. В листопаді 2021 року він таким відзначився і на турнірі в Парижі, коли зламав об себе ракетку, за що отримав штраф від судді. Тоді той матч він теж програв.

Читайте також:

Зіграє навіть зіркова білоруска: US Open у День Незалежності проведе благодійний турнір на підтримку України

"Будуть жити пригніченими, що вони програли і будуть чекати на час, щоб помститися": Стаховський - про агресію росіян

Естонія заборонила тенісистам із РФ та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні