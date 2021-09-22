Російський тренер подав до суду на Facebook: його блокують через прізвище співзвучне з образливою назвою українців

Російський тренер подав до суду на Facebook: його блокують через прізвище співзвучне з образливою назвою українців

45-річний фахівець зіткнувся із серйозною проблемою.

Головний тренер волгоградського "Ротора" Дмитро Хохлов повідомив, що він подав до суду на Facebook через блокування його прізвища, яке співзвучне з образливою назвою українців.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram.

Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якої згадки блокується прізвище. А вони потрапляють до бану на тиждень. Вперше ми це помітили наприкінці цієї весни", - цитує Хохлова Octagon.

Позов 45-річний тренер подав до Солнцевського районного суду Москви. Він вимагає від соцмережі скасувати його блокування та виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Хохлов - ексфутболіст збірної Росії. В її складі зіграв 53 матчі.

В якості тренера він тренував також "Кубань" і московське "Динамо".

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