Російського бійця моторошним ударом вирубили на турнірі ММА: відео ефектного нокауту

Німець Рамон Еміліо Мартінес достроково переміг росіянина Олександра Бєлова.

Німецький боєць Рамон Еміліо Мартінес видовищно нокаутував росіянина Олександра Бєлова на турнірі Gorilla MMA Series-41.

Вечір змішаних єдиноборств відбувся в Німеччині. Господар октагону розправився зі своїм гостем у третьому раунді. Прямим ударом Мартінес потужно влучив у голову Бєлову, після чого той моментально звалився на канвас.

Мартінес швидко вирушив добивати супротивника, але це вже виявилося зайвим. Рефері зупинив поєдинок та присудив представнику Німеччини перемогу нокаутом.

Ramon Emilio Martinez knocks out Alexander Belov early in R3 at #MMASERIES41 pic.twitter.com/Qq4KHh3xCE — Will (@ChillemDafoe) October 2, 2021

Мартінес виграв 12-й бій у своїй кар'єрі, також на його рахунку вісім поразок.

Для Бєлова ця поразка стала п'ятою в ММА за двох перемог.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український чемпіон забив поляка і отримав контракт з UFC (відео).

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання