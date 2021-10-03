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Російського бійця моторошним ударом вирубили на турнірі ММА: відео ефектного нокауту

Російського бійця моторошним ударом вирубили на турнірі ММА: відео ефектного нокауту

Скріншот відео

Німець Рамон Еміліо Мартінес достроково переміг росіянина Олександра Бєлова.

Німецький боєць Рамон Еміліо Мартінес видовищно нокаутував росіянина Олександра Бєлова на турнірі Gorilla MMA Series-41.

Вечір змішаних єдиноборств відбувся в Німеччині. Господар октагону розправився зі своїм гостем у третьому раунді. Прямим ударом Мартінес потужно влучив у голову Бєлову, після чого той моментально звалився на канвас.

Мартінес швидко вирушив добивати супротивника, але це вже виявилося зайвим. Рефері зупинив поєдинок та присудив представнику Німеччини перемогу нокаутом.

  • Мартінес виграв 12-й бій у своїй кар'єрі, також на його рахунку вісім поразок.
  • Для Бєлова ця поразка стала п'ятою в ММА за двох перемог.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український чемпіон забив поляка і отримав контракт з UFC (відео).

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