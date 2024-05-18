Російського боксера жорстко відправили в нокдаун в андеркарді бою Усик – Ф'юрі (відео)

Російський боксер важкої ваги Сергій Ковальов програв шведу Робіну Сафару в андеркарді бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Десятираундовий поєдинок завершився перемогою шведського боксера одноголосним рішенням суддів – 97-92, 99-90, 95-94.

Зазначимо, що за 7 секунд до кінця бою Сафар потужним ударом в обличчя відправив суперника з держави-терористки в нокдаун. Ковальов зумів піднятися на ноги, але результат поєдинку вже був визначений – впевнена перемога шведа за очками.

Раніше повідомлялося, що український боксер Даніель Лапін в першому раунді нокаутував португальця Октавіу Пудівітра в андеркарді бою Усик – Ф'юрі та завоював вакантний титул WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі. Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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