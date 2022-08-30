Російського ексчемпіона світу зі спортивної ходьби повторно усунули через допінг

Колишній чемпіон світу зі спортивної ходьби, росіянин Олександр Іванов вдруге в кар'єрі відсторонений у зв'язку з порушенням антидопінгових правил.

У березні 2019 року Іванов "спіймався" на допінгу та був відсторонений на два роки. Його результати від літа 2012-го до літа 2014 року анулювали, росіянина позбавили "золота" чемпіонату світу, а також срібних нагород континентальної першості та юнацького ЧС-2012 року.

Тепер же Athletics Intergrity Unit (AIU) - орган, що відповідає за допінг-контроль у світовій легкій атлетиці, вдруге покарав російського спортсмена дворічним "баном". Причиною стала допінг-проба 29-річного Іванова з московської лабораторії, що містила заборонені речовини - гормони й метаболічні модулятори.

Всі результати російського легкоатлета від травня 2012 року до 25 серпня 2022 року будуть анульовані, він втратить нагороди, титули та призові кошти, зароблені протягом цього періоду.

Крім того, винним у порушенні антидопінгових правил був визнаний ще один представник країни-агресорки у спортивній ходьбі Ігор Єрохін. В AIU визначили, що заборонені речовини містила допінг-проба Єрохіна від травня 2012 року. Оскільки раніше він був довічно відсторонений, то проти 36-річного росіянина вирішили не запроваджувати додаткових санкцій.

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