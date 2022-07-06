Російського гімнаста, якого дискваліфікували за літеру "Z" на формі, не допустили до турніру в країні-агресорці

Російського гімнаста, якого дискваліфікували за літеру "Z" на формі, не допустили до турніру в країні-агресорці

Відсторонений Міжнародною федерацією гімнастики (FIG) російський спортсмен Іван Куляк тепер не може змагатися навіть в РФ.

У травні 20-річний російський гімнаст був на рік дискваліфікований FIG за свій мерзенний вчинок на етапі Кубка світу в Досі.

Куляк прийшов на церемонію нагородження з літерою "Z" на формі - символом вторгнення військ РФ до України.

Крім отриманого "бану", Іван також втратив бронзову медаль Кубка світу в Катарі та грошову винагороду в розмірі 500 швейцарських франків.

Більше того, відсторонення Куляка стосується як міжнародних так і внутрішніх змагань під егідою FIG. Саме тому Івана не допустили до Кубку Росії. Тренерка російської збірної Валентина Родіоненко пояснила, що якби Куляка пустили на турнір, то дискваліфікувати могли всю федерацію країни-агресорки.

"7 травня Кругляк був дискваліфікований дисциплінарною комісією. Крім того, що йому було заборонено виступати на турнірах під егідою FIG, його також відсторонили і від внутрішньоросійських турнірів, оскільки наша федерація є членом FIG. Ризикувати тим, щоб дискваліфікували всю федерацію, ми не маємо права. Все, що можна було зробити в цій ситуації, ми зробили. Справа в тому, що наша федерація перебуває під санкціями, як і вся країна. Є такі речі, які треба вирішувати дипломатичним шляхом", - сказала Родіоненко в інтерв'ю пропагандистському каналу "Матч ТВ".

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