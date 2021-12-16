Російського легкоатлета-чемпіона дискваліфікували на три роки за вживання допінгу

Російського легкоатлета-чемпіона дискваліфікували на три роки за вживання допінгу

Усунення відраховується від 29 жовтня 2021 року.

Російського легкоатлета Олексія Дорофєєва дискваліфікували на три роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Спортсмен покараний за порушення п. 4.1 ("Наявність забороненої субстанції або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена") та п. 4.2 ("Використання або спроба використання спортсменом забороненої субстанції або забороненого методу") загальноросійських антидопінгових правил.

Термін дискваліфікації легкоатлета відраховується від 29 жовтня 2021 року.

Дорофєєв є чемпіоном Росії серед юніорів у бігу на 5000 м. Він перемагав на змаганнях у Саранську у 2016 році.

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