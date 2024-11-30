Російського олігарха і друга Путіна обрали головою Міжнародної федерації фехтування: реакція Харлан

Титулована українська шаблістка засудила рішення Конгресу FIE щодо призначення Алішера Усманова президентом організації.
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала обрання російського олігарха Алішера Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE).
Українська шаблістка опублікувала Instagram-сторіз, де жорстко розкритикувала рішення Конгресу FIE.
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"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру".
120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", – написала Харлан.
Вибори голови організації відбулися 30 листопада у Ташкенті. У голосуванні Усманов отримав 120 голосів. Його суперник, президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг – 26.
Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.
Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Харлан на Олімпіаді-2024 в Парижі виборола дві медалі: командне "золото" та "бронзу" в особистій першості. Тепер в активі Ольги шість олімпійських нагород. Вона стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.
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