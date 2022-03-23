Російського плавця покарають за участь у путінському мітинзі в "Лужниках"

Дисциплінарна комісія FINA порушила справу проти Рилова.
Російський олімпійський чемпіон Євген Рилов ризикує бути покараним за участь у пропагандистському концерті-мітингу, присвяченому восьмій річниці анексії Криму та Севастополя, а також на підтримку війни РФ проти України.
Дисциплінарна комісія міжнародної федерації плавання (FINA) порушила справу щодо порушення Риловим правил організації через участь у провоєнному мітингу, повідомляється на офіційному сайті організації.
Виконавчий комітет FINA вимагає прискорити розгляд справи.
Також органазація відсторонила російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.
Нагадаємо, що у цьому мітингу також взяв участь російський гімнаст Іван Куляк. 20-річний гімнаст з'явився з чужою олімпійською медаллю Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.
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