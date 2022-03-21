Російського шахіста дискваліфікували на пів року за підтримку путінського вторгнення до України

Російського шахіста дискваліфікували на пів року за підтримку путінського вторгнення до України

Сергій Карякін отримав покарання за солідарність з агресивною політикою своєї країни.

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) відсторонила на 6 місяців від змагань під егідою організації російського гросмейстера Сергія Карякіна, який публічно підтримав військове вторгнення РФ до України.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

27 лютого Карякін опублікував відкритий лист на ім'я президента РФ Володимира Путіна, в якому схвалив розв'язану російською армією війну на території України.

"Я уважно стежу за спецоперацією на землях, де минуло моє дитинство, де я вчився грати в шахи і де досі живуть мої родичі. Протягом довгих восьми років ми з надією чекали порятунку від незліченних обстрілів, безперервного геноциду з боку поки що чинного київського режиму. Висловлюю вам, нашому головнокомандувачу, повну підтримку у захисті інтересів Росії, нашого багатонаціонального російського народу, усунення загроз та встановлення миру", - написав Карякін у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що ФІДЕ відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації. Водночас шахісти з обох країн зможуть брати участь в індивідуальних турнірах під прапором ФІДЕ.

Також ФІДЕ розірвала контракти зі спонсорами з Росії та Білорусі.

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