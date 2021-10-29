Російського тренера дискваліфікували на два роки за демарш в чемпіонаті Казахстану

Російського тренера дискваліфікували на два роки за демарш в чемпіонаті Казахстану

Підопічні Андрія Тихонова на короткий час залишили поле, висловивши протест проти суддівства.

Контрольно-дисциплінарний комітет Казахстанської федерації футболу (КФФ) на два роки дискваліфікував головного тренера "Астани" Андрія Тихонова після скандалу в матчі 25-го туру чемпіонату країни з "Кайратом".

Яу повідомляє KFF.kz, наприкінці першого тайму поєдинку футболісти "Астани" самовільно пішли з поля на знак незгоди з суддівськими рішеннями. За декілька хвилин підопічні Тихонова поврнулися та зустріч продовжилася. У результаті "Астана" зазнала поразки - 0:1 .

За словами Тихонова, рішення залишити поле футболісти ухвалили без його відома. Тренер може оскаржити дискваліфікацію, термін якої розпочався від 25 жовтня 2021 року.

Тихонов очолює "Астану" від жовтня минулого року.

Під його керівництвом клуб йде на 2-му місці в чемпіонаті Казахстану, набравши 56 очок після 25 турів.

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