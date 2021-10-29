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Російського тренера дискваліфікували на два роки за демарш в чемпіонаті Казахстану

Російського тренера дискваліфікували на два роки за демарш в чемпіонаті Казахстану

twitter.com/fcastanakz

Підопічні Андрія Тихонова на короткий час залишили поле, висловивши протест проти суддівства.

Контрольно-дисциплінарний комітет Казахстанської федерації футболу (КФФ) на два роки дискваліфікував головного тренера "Астани" Андрія Тихонова після скандалу в матчі 25-го туру чемпіонату країни з "Кайратом".

Яу повідомляє KFF.kz, наприкінці першого тайму поєдинку футболісти "Астани" самовільно пішли з поля на знак незгоди з суддівськими рішеннями. За декілька хвилин підопічні Тихонова поврнулися та зустріч продовжилася. У результаті "Астана" зазнала поразки - 0:1.

За словами Тихонова, рішення залишити поле футболісти ухвалили без його відома. Тренер може оскаржити дискваліфікацію, термін якої розпочався від 25 жовтня 2021 року.

  • Тихонов очолює "Астану" від жовтня минулого року.
  • Під його керівництвом клуб йде на 2-му місці в чемпіонаті Казахстану, набравши 56 очок після 25 турів.

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