Російського тренера дискваліфікували на два роки за демарш в чемпіонаті Казахстану

Підопічні Андрія Тихонова на короткий час залишили поле, висловивши протест проти суддівства.
Контрольно-дисциплінарний комітет Казахстанської федерації футболу (КФФ) на два роки дискваліфікував головного тренера "Астани" Андрія Тихонова після скандалу в матчі 25-го туру чемпіонату країни з "Кайратом".
Яу повідомляє KFF.kz, наприкінці першого тайму поєдинку футболісти "Астани" самовільно пішли з поля на знак незгоди з суддівськими рішеннями. За декілька хвилин підопічні Тихонова поврнулися та зустріч продовжилася. У результаті "Астана" зазнала поразки - 0:1.
За словами Тихонова, рішення залишити поле футболісти ухвалили без його відома. Тренер може оскаржити дискваліфікацію, термін якої розпочався від 25 жовтня 2021 року.
- Тихонов очолює "Астану" від жовтня минулого року.
- Під його керівництвом клуб йде на 2-му місці в чемпіонаті Казахстану, набравши 56 очок після 25 турів.
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