Російського бійця засудили до 6 місяців ув'язнення за напад у готелі на ексчемпіона UFC

Усман Нурмагомедов / facebook.com/UsmanNmgdv

Реклама

Російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Усмана Нурмагомедова, який із групою чоловіків підло напав у готелі Абу-Дабі на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі, засудили до 6 місяців ув'язнення.

Про це повідомляє Interpress News.

Реклама

Нурмагомедов та члени його групи були засуджені до шести місяців ув'язнення, штрафу в розмірі 300 000 дирхамів (81 688 доларів), а також депортації з ОАЕ після відбуття покарання.

Реклама

Зі інформацією Sportall.ge, Двалішвілі та 21-річного грузинського борця Сабу Лазішвілі зобов'язали сплатити штрафи у розмірі 50 000 дирхамів (13 615 доларів) кожного — за поширення відеозапису, на якому зафіксовано цей інцидент.

Штрафи, накладені на Мераба та Сабу, сплатить організація Real American Freestyle (RAF), на заході якої в Абу-Дабі були присутні спортсмени.

11 листопада Нурмагомедов із групою чоловіків зі спини напав на Двалішвілі, який у цей момент у холі готелю давав інтерв'ю організаторам змагань, та його приятеля. Після інциденту грузинський боєць виклав відео із закривавленим обличчям, присоромивши росіянина та його товаришів, які замість чесного поєдинку цілою комапанією напали на нього ззаду.

У січні 2025 року Двалішвілі одностайним рішенням суддів переміг Умара Нурмагомедова на турнірі UFC 311, захистивши чемпіонський пояс у найлегшій вазі. Після цього стосунки між грузинським спортсменом і представниками родини Нурмагомедових залишалися напруженими.

Реклама

Нагадаємо, що Двалішвілі неодноразово публічно підтримував Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, після перемоги над росіянином Петром Яном на UFC Fight Night 221 грузинський боєць в октагоні виступив з потужною промовою, у якій закликав зупинити війну РФ проти України.

“Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише п'ять мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну! Я проти війни”, — заявив спортсмені.

Перед поєдинком Мераб висловився про причини ворожнечі з російським суперником.

Реклама

“У мене є багато причин для ворожнечі з Яном. По-перше, цей поєдинок — не просто бій. Для мене це особисте. Він із Росії, я з Грузії. Усі ми знаємо, що росіяни роблять зараз в Україні і що вони зробили в Грузії. Росія — не демократична держава. Я знаю, що хочу перемогти заради мого народу. Мене дуже сильно підтримують у моїй країні та Україні”, — сказав Двалішвілі.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов проведе мегафайт проти зірки UFC.

Новини партнерів