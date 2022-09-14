Російському гімнасту, якого дискваліфікували за літеру "Z" на формі, частково задовольнили апеляцію

Апеляцію російського гімнаста Івана Куляка, який на етапі Кубка світу у Досі вийшов на церемонію нагородження з літерою "Z" на грудях, частково задовольнили.

Апеляційний суд Фонду гімнастичної етики розглянув апеляцію скандального російського гімнаста Івана Куляка, який був на рік дискваліфікований FIG за свій мерзенний вчинок на етапі Кубка світу в Досі.

Як повідомляє Inside the Games, суд частково задовольнив апеляцію росіянина.

Усунення Куляка від змагань залишається чинним, проте тепер її тривалість не залежить від дискваліфікації російських спортсменів, запровадженої FIG.

Таким чином, його усунення не може бути продовжено у разі, якщо росіян не допустять на міжнародні змагання з 17 травня наступного року.

Нагадаємо, що Куляк був покараний за те, що прийшов на церемонію нагородження з літерою "Z" на формі - символом вторгнення військ РФ до України.

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