Російському шахісту Сергію Карякіну заборонили брати участь у міжнародних турнірах

Турніри з шахів Norway Chess і London Chess Classic, а також Grand Chess Tour вирішили більше не запрошувати російського гроссмейстера Сергія Карякіна, оскільки він продовжує підтримувати війну Росії в Україні.

Європейський шаховий союз призупинив дію російської та білоруської федерацій, пише chess.com.

У п'ятницю організатори Grand Chess Tour опублікували заяву про Карякіна, в якій йдеться про те, що колишній претендент на чемпіонат світу, а нинішній номер 18 "відсторонений від усіх майбутніх і майбутніх заходів GCT через його нещодавні ворожі коментарі в соціальних мережах на підтримку президента Росії Володимира Путіна і російське вторгнення в Україну".

"Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, Grand Chess Tour (GCT) підтримує права людини громадян України. Виконавчий директор GCT Майкл Ходарковський у консультації з Радою GCT визначив, що гросмейстеру Сергію Карякіну заборонено брати участь у всіх майбутніх і майбутніх заходах GCT через його нещодавні ворожі коментарі в соціальних мережах на підтримку президента Росії Володимира Путіна та російського вторгнення в Україну", - йдеться у заяві.

"Наше тверде рішення не запрошувати його чи будь-яких інших шахістів, які підтримують війну в Україні, взяти участь у майбутніх і майбутніх подіях Grand Chess Tour", - додає організація.

Раніше цього тижня організатори двох інших провідних турнірів, Norway Chess (переміг Карякін у 2013 та 2014 роках) та London Chess Classic, повідомили chess24, що вони також заборонять Карякіна.

"Нас не можна асоціювати з людьми, які підтримують подібну жорстокість. Це робить малоймовірним, що ми захочемо запросити його на Norway Chess у майбутньому", - сказав норвежець Кьелл Мадленд.

Директор лондонського турніру IM Малкольм Пейн заявив, що оцінює шанс запросити Карякіна як «десь між нулем і мінусом одиниці».

Сам Карякін поки що не змінив свого тону і продовжує рішуче підтримувати свій уряд кількома твітами щодня. Він швидко відреагував на заборону брати участь у топ-турнірах, сказавши, що його це майже не стосується.

Нагадаємо, російські карти місцевої системи "Мир" прийматимуть Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Після того, як Visa і MasterCard призупинять свою роботу в РФ, карти місцевої системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.