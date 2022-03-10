Жан розповів іноземним журналістам, як агресору вдається маніпулювати своїми людьми.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк висловився про російські ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.), які всіляко підтримують розв'язану президентом країни-агресорки Володимиром Путіним війну на українській території.

"Дуже складно, тому що справді відчувається, що російському суспільству промили мізки. Незалежно від того, скільки доказів вони бачать, вони інтерпретують їх по-своєму. Вони говорять про те, що українці самі вбивають людей або руйнують інфраструктуру лише на зло росіянам. І їх так важко переконати в протилежному.

Я бачу дві реакції спортсменів з Росії. Перша - мовчання. Друга - підтримка вбивць і вбивств, політики Путіна, спустошення наших міст в Україні. Це було справді розчаруванням, тому що це йде від елітних спортсменів, чемпіонів світу та олімпійців.

Російська пропаганда намагається сказати, що в Україні люди расисти, а чорношкірих в країні цькують і знущаються. Але я повинен вам сказати - і я вважаю, що маю на це право - це неправда. Я справді гарний приклад тому. Я депутат парламенту, мені вдалося здійснити всі мої мрії.

На жаль, небо над Україною не закрили, тому що всі бояться третьої світової війни. Путін - терорист, який намагається залякати решту світу ядерною зброєю. І ми це розуміємо. Але Україна є останнім постом, який захищає Європу, демократію та демократичну незалежність європейських держав.

І якщо зараз Путіна не зупинити, що буде далі? А якщо він хоче країни Балтії, а він каже, що історично вони належать Радянському Союзу та Російській імперії? Що потім?

Коли я готувався до Олімпіади, думав, що це був найважчий час у моєму житті, тому що мені довелося поєднувати роботу в парламенті з підготовкою до Токіо. Але ці дні - набагато серйозніше випробування з точки зору важливості та відповідальності.

Проте ми готові на 100%. І робиться все, щоб Київ підготувати до можливого нападу, щоб він вижив. Бо це наше місто - і наша країна", - сказав Беленюк в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Раніше повідомлялося, що Беленюк присоромив російських спортсменів, показавши розбомблений "Авангард".

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