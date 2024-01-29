Російську фігуристку Валієву дискваліфікували на 4 роки через допінг – РФ втратить "золото" ОІ-2022

Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення дискваліфікувати російську фігуристку Камілу Валієву на 4 роки за вживання допінгу.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS. Розгляд справи росіянки тривав від листопада 2022 року.

Дискваліфікація Валієвої триватиме до 25 грудня 2025 року, оскільки чотирирічний термін "бану" відраховується від 25 грудня 2021 року, коли вона здала позитивний допінг-тест на чемпіонаті Росії. Відтоді всі її результати анульовано.

Окрім відсторонення від змагань, 17-річну російську фігуристку також позбавили усіх медалей, титулів, нагород і виграних призових за цей період, зокрема "золота" чемпіонату Європи-2022.

Також збірна країни-агресорки не отримає "золото" командних змагань Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, здобуте з допомогою Каміли.

Через допінг-скандал з Валієвою нагородження збірних за підсумками командного турніру ОІ-2022 з фігурного катання поставили на паузу.

Нагадаємо, позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого 2022 року (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація – прим.) вдалося досягнути скасування відсторонення юної фігуристки. CAS допустив Валієву до особистих змагань, де вона стала четвертою.

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