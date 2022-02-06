Російську команду з шорт-треку дискваліфікували на Олімпіаді-2022: за що покарали спортсменів

Російську команду з шорт-треку дискваліфікували на Олімпіаді-2022: за що покарали спортсменів

Росіяни зі скандалом попрощалися з надіями на медалі.

Збірна ОКР з шорт-треку була дискваліфікована за підсумками півфінального забігу в змішаній естафеті на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Російська команда, в складі якої бігли Софія Просвірнова, Олена Серегіна, Семен Єлістратов та Костянтин Івлієв, порушила правила - росіяни не змогли правильно передати естафету, заблокувавши своїх суперників. Також їхні дії призвели до падіння однєї з опоненток.

Команда ОКР посіла четверте місце у півфінальному забігу, проте судді після перегляду відеоповторів вирішили покарати росіян та дискваліфікували їх. Аналогічне покарання отримала команда США. Таким чином, і росіяни, і американці не потрапили до фіналу.

У фінальному забігу "золото" завоював Китай, "срібло" - Італія, а "бронзу" - Угорщина.

Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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